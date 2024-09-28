В Одессе демонтировали советские символы со стелы «Крылья победы»

Бывший участник «Правого сектора»* Демьян Ганул вместе с сообщником демонтировали орден Ленина и «золотую звезду» с памятника «Крылья победы» в центре Одессы. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua» .

Очевидцы зафиксировали акт вандализма на видео. В кадре двое мужчин с помощью лома срывали элементы со стелы, после чего раздались аплодисменты.

Начиная с 2015 года, на Украине развернули широкомасштабную кампанию по демонтажу памятников, связанных с советской историей, а также переименованию улиц и площадей. В последние годы украинские власти последовательно ведут борьбу не только с советским наследием, но и всем, что ассоциируется с Россией.

В Одессе запланировали снос 19 памятников, в числе которых бюсты русского поэта Александра Пушкина, музыканта Владимира Высоцкого, писателя Максима Горького и других известных деятелей.

*Запрещенная в России экстремистская организация.