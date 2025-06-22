В Львовской области на похоронах военного устроили облаву на уклонистов

Сотрудники территориального центра комплектования и соцподдержки в Львовской области явились на похороны военного, чтобы мобилизовать уклониста. Участники церемонии прощания отбили мужчину и прогнали силовиков, сообщило издание «Страна.ua» .

Очевидцы сняли, как возле бетонной ограды несколько военкомов в камуфляже пытались утянуть человека. Вокруг них собралась толпа, люди спорили и нецензурно выражались. В какой-то момент сотрудники ТЦК сели в машину и заявили мужчине, который потребовал объяснений, что авто ударили. Тогда он позвал полицейских, которые сидели на заднем сиденье.

Проведение силовой мобилизации и пренебрежительное отношение киевского режима к своим гражданам может обернуться массовыми протестами, предупредил ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский. Украинцы уже требовали провести ротацию и поджигали военкоматы.