В Львовской области на похоронах военного устроили облаву на уклонистов

Сотрудники территориального центра комплектования и соцподдержки в Львовской области явились на похороны военного, чтобы мобилизовать уклониста. Участники церемонии прощания отбили мужчину и прогнали силовиков, сообщило издание «Страна.ua».
Очевидцы сняли, как возле бетонной ограды несколько военкомов в камуфляже пытались утянуть человека. Вокруг них собралась толпа, люди спорили и нецензурно выражались. В какой-то момент сотрудники ТЦК сели в машину и заявили мужчине, который потребовал объяснений, что авто ударили. Тогда он позвал полицейских, которые сидели на заднем сиденье.
Проведение силовой мобилизации и пренебрежительное отношение киевского режима к своим гражданам может обернуться массовыми протестами, предупредил ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский. Украинцы уже требовали провести ротацию и поджигали военкоматы.
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