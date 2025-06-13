Украине предрекли массовые протесты

Политика украинского правительства в отношении собственных граждан вскоре может вылиться в массовые протесты. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.

«С той динамикой отношения государства к людям, которую вы каждый день видите на примере силовой мобилизации — можно не сомневаться, что мы дойдем и до заградотрядов, и до массовых протестов против мобилизации», — подчеркнул он.

Дубинский также считает, что местные власти целенаправленно подавляют волнения среди населения при возможной тотальной мобилизации в Сумской области.

Ранее депутат обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он успел продать все, чтобы у государства, причем «от Христа до земли и недр».