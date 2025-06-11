В Харькове загорелось здание военкомата

Здание территориального центра комплектования загорелось в Харькове. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Здание ТЦК горит в Новобаварском районе Харькова», — отметили в издании.

Предварительно, пожар начался из-за попадания в строение молнии.

В ночь на субботу, 7 июня, во время массированного удара российских войск по Харькову прогремело более 50 взрывов. В зону поражения попала промзона в Киевском районе города, где находились цеха по сборке БПЛА. Взрывы также прогремели в районе Харьковского авиационного завода и около железнодорожных станций.

Россия применила новую стратегию в ударах по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса, сообщили в американских СМИ. Российские войска атаковали Харьков десятками беспилотников и ракетами. Целью атаки является прорыв противовоздушной обороны, чтобы дать войскам возможность продвинуться.