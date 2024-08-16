«Страна.ua»: в Киеве сняли БМП-1 с памятника воинам-афганцам

В Голосеевском районе Киева с постамента воинам-афганцам сняли БМП-1. Об этом сообщили изданию «Страна.ua» очевидцы.

Издание привело фотографию. На ней можно увидеть, что на месте мемориала остались только памятная стела и постамент с табличкой. Куда и для чего отправили технику, не сообщается.

Ранее в интернете появилось видео, на котором российский военный сжигает украинскую БМП с помощью канистры с бензином.

В июле стало известно, что в Киеве хотят снести памятник легендарному партизану, дважды Герою Советского Союза Сидору Ковпаку.

А в июне официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила украинским властям вместо снесенного в Харькове памятника Михаилу Ломоносову построить новый, более соответствующий национальным интересам нынешней страны, — Рональду Макдональду.