В Киеве сняли БМП с памятника воинам-афганцам

«Страна.ua»: в Киеве сняли БМП-1 с памятника воинам-афганцам

Фото: Википедия

В Голосеевском районе Киева с постамента воинам-афганцам сняли БМП-1. Об этом сообщили изданию «Страна.ua» очевидцы.

Издание привело фотографию. На ней можно увидеть, что на месте мемориала остались только памятная стела и постамент с табличкой. Куда и для чего отправили технику, не сообщается.

Ранее в интернете появилось видео, на котором российский военный сжигает украинскую БМП с помощью канистры с бензином.

В июле стало известно, что в Киеве хотят снести памятник легендарному партизану, дважды Герою Советского Союза Сидору Ковпаку.

А в июне официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила украинским властям вместо снесенного в Харькове памятника Михаилу Ломоносову построить новый, более соответствующий национальным интересам нынешней страны, — Рональду Макдональду.

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