В Киеве решили снести памятник Ковпаку

В Киеве снесут памятник партизанскому командиру, дважды герою Советского Союза Сидору Ковпаку. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский.

По его словам, снос монумента, расположенного в парке Славы, одобрил Киевский городской совет.

«Ковпак виноват сам, как ребенок, честное слово, служил бы себе в абвере, пил бы сейчас баварское, да? Как теперь будет называться парк, не знаю — может, Бесславный?» — поинтересовался Бужанский.

Для киевских властей, заметил нардеп, партизанский командир стал колонизатором.

Политику так называемой декоммунизации на Украине начали проводить с 2015 года в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Этот документ предписывает снос памятников и демонтаж мемориальных досок, а также переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с СССР.

В начале июня официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала украинским властям водрузить на месте снесенного памятника ученому Михаилу Ломоносову в Харькове новую статую, соответствующую их интересам. Таковым, по ее словам, мог бы стать памятник символу американской компании «Макдональдс» — Рональду Макдональду.