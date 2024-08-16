Российский боец сжег украинскую БМП при помощи канистры бензина

В Курской области российский военнослужащий сжег боевую машину пехоты (БМП) Вооруженых сил Украины при помощи канистры бензина. Об этом рассказал в своем в Telegram-канале военный блогер Кирилл Федоров.

Автор публикации рассказал, что украинская БМП заглохла в дороге, а боевики отошли от нее в сторону в кусты. В это же время к технике подъехал российский боец на легковушке, подбежал к боевой машине с канистрой бензина, быстро облил и поджег.

Российские военные уже не в первый раз оригинальным образом расправляются с техникой противника. Ранее в социальных сетях завирусилось видео, на котором боец ВС России ликвидировал украинский FVP-дрон ударом головой. Сам военнослужащий при взрыве не пострадал, его уберег бронежилет и защитная каска.

Минобороны публиковало кадры ударов Су-34 по ВСУ на территории оккупированной части Курской области. Летчики поразили тяжелую технику и живую силу противника авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).