Украинским властям следует водрузить на месте снесенного памятника ученому Михаилу Ломоносову в Харькове новую статую, соответствующую их интересам. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале .

Она иронично посоветовала руководству Украины воздвигнуть памятник символу американской компании «Макдональдс» — Рональду Макдональду.

«С учетом того, кто сегодня захватил власть на Украине, вместо монумента, посвященного Михаилу Васильевичу, на то же место им следовало бы водрузить статую Рональда Макдональда», — отметила дипломат.

Ранее в Каневе Черкасской области снесли бюст комиссара «Молодой гвардии» Олега Кошевого. Мемориал находился рядом с местным Музеем декоративного искусства.

Мэр Игорь Ренькас назвал снос памятника расчисткой публичного пространства от «российских имперских маркеров». Градоначальник добавил, что продолжит убирать статуи и памятные доски, связанные с Советским Союзом.