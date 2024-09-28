Суровая зима заставит украинцев отвернуться от ВСУ и Зеленского
WP: предстоящая зима станет самой суровой для Украины и ослабит ее моральный дух
Украинцы настроены на самую суровую зиму за годы конфликта из-за обширных повреждений инфраструктуры. Им придется проводить без электричества до 20 часов ежедневно, сообщила газета The Washington Post.
Энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения. По разным оценкам, ежедневные отключения света зимой могут продлиться от четырех до 20 часов. Из-за этого пострадает экономика Украины, в домах произойдут массовые отключения воды и отопления.
«Этой зимой мы можем оказаться в глубокой, глубокой беде. <…> Больше всего я боюсь, что люди переживут такую зиму, и не будет никакой возможности найти консенсус среди населения», — сказал высокопоставленный чиновник.
Усталость населения, по словам автора статьи, приведет к военным последствиям. До сих пор многие боевые подразделения жили за счет пожертвований, и они сократятся, если у украинцев не останется сил и ресурсов помогать армии.
Энергосистема Украины разрушена на 80%. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин предупредил, что проблемы с электричеством могут привести к краху режима президента Украины Владимира Зеленского.