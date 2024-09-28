WP: предстоящая зима станет самой суровой для Украины и ослабит ее моральный дух

Украинцы настроены на самую суровую зиму за годы конфликта из-за обширных повреждений инфраструктуры. Им придется проводить без электричества до 20 часов ежедневно, сообщила газета The Washington Post .

Энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения. По разным оценкам, ежедневные отключения света зимой могут продлиться от четырех до 20 часов. Из-за этого пострадает экономика Украины, в домах произойдут массовые отключения воды и отопления.

«Этой зимой мы можем оказаться в глубокой, глубокой беде. <…> Больше всего я боюсь, что люди переживут такую ​​зиму, и не будет никакой возможности найти консенсус среди населения», — сказал высокопоставленный чиновник.

Усталость населения, по словам автора статьи, приведет к военным последствиям. До сих пор многие боевые подразделения жили за счет пожертвований, и они сократятся, если у украинцев не останется сил и ресурсов помогать армии.

Энергосистема Украины разрушена на 80%. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин предупредил, что проблемы с электричеством могут привести к краху режима президента Украины Владимира Зеленского.