В Киеве перенесли запуск отопительного сезона для экономии газа

Власти Киева приняли решение отложить начало отопительного сезона для экономии газа. С таким заявлением на брифинге выступил зампредседателя Киевской городской администрации Петр Пантелеев, сообщило УНИАН.

Пантелеев отметил, что в столице Украины отопительный сезон начнут, когда среднесуточная температура достигнет +8 градусов и будет наблюдаться такой в течение трех дней. Сейчас погода позволяет отсрочить начало отопления, к тому же эта мера снизит затраты киевлян.

Вероятно, что теперь отопительный сезон в Киеве начнется в конце октября — начале ноября. В 2023 году объекты социальной инфраструктуры города начали подключать с 9 октября, а жилого фонда — с 16 октября.

Ранее Минэнерго Украины предупредило, что специалисты не успеют запустить один гигаватт мощности для генерации электричества до конца текущего года. Украинские власти попросили помощи в сфере энергетики у руководства пяти стран Европы.