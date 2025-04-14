В Киеве объявили воздушную тревогу в третий раз за ночь

В Киеве снова объявили воздушную тревогу — третья за ночь. Это следует из данных онлайн-карт министерства цифровой трансформации страны.

Там сказано, что в 07:42 в столице Украины включили тревожные сирены. Также тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях страны.

В ночь на 14 апреля в портовой зоне Одессы прогремели не менее пяти мощных взрывов. До этого взрывы в городе раздались 12 апреля. Также сообщали о громких звуках в Сумах и на севере Украины.

Рано утром 12 апреля стало известно о взрывах в Киеве после объявления воздушной тревоги. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что сработала система противовоздушной обороны. По его словам, повреждения зафиксировали в Дарницком и Святошинском районах города.