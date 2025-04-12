В Киеве прогремели взрывы

В Киеве после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы. Мэр города Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале о сработавшей системе ПВО.

«В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!» — призвал он.

Кличко рассказал о повреждениях в Святошинском и Дарницком районах. Экстренные службы выехали к месту ЧП.

Сигнал воздушной тревоги раздался в столице Украины около четырех часов утра. Пресс-служба Киевской областной военной администрации сообщила об атаке БПЛА.

Этой же ночью система ПВО сработала в Харьковской области. Прозвучали не менее двух взрывов. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале о трех ударах дронами-камикадзе, два из них — по Немяшлянскому району.

Крупная атака на Киев произошла 6 апреля. На город обрушились десятки баллистических ракет.