Пять мощных взрывов прогремели в Одессе

Не менее пяти взрывов раздались в портовой зоне Одессы. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

По данным издания, российские беспилотные летательные аппараты «Герань-2» ведут в Одессе обстрел по определенным целям.

До этого взрывы в городе гремели в субботу, 12 апреля. В какой части города они произошли, не уточнялось. Также сообщалось о взрывах в Сумах на севере Украины.

В этот же день мэр Виталий Кличко сообщил о сработавшей системе ПВО. После объявления воздушной тревоги в Киеве прозвучали сильные взрывы. Повреждения зафиксировали в Святошинском и Дарницком районах.

Ранее в Харьковской области прогремела серия взрывов. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о трех ударах дронами-камикадзе.