Пять мощных взрывов прогремели в Одессе
По данным издания, российские беспилотные летательные аппараты «Герань-2» ведут в Одессе обстрел по определенным целям.
До этого взрывы в городе гремели в субботу, 12 апреля. В какой части города они произошли, не уточнялось. Также сообщалось о взрывах в Сумах на севере Украины.
В этот же день мэр Виталий Кличко сообщил о сработавшей системе ПВО. После объявления воздушной тревоги в Киеве прозвучали сильные взрывы. Повреждения зафиксировали в Святошинском и Дарницком районах.
Ранее в Харьковской области прогремела серия взрывов. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о трех ударах дронами-камикадзе.
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