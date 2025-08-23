В Киеве назвали сроки готовности первого проекта гарантий безопасности Украины

МИД Украины: проект гарантий безопасности будет готов в начале следующей недели

Первый проект гарантий безопасности для Украины может быть готов уже в начале следующей недели. Такое заявление сделал первый замглавы украинского МИД Сергей Кислица, сообщило РИА «Новости» .

По словам Кислицы, президент Украины Владимир Зеленский готов обсуждать территориальные вопросы с российским лидером Владимиром Путиным на основе нынешней линии соприкосновения.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио возьмет на себя руководство группой по созданию гарантий безопасности для Украины. Как сообщил источник CNN в американской администрации, США рассматривают варианты воздушной поддержки Украины в рамках гарантий безопасности. При этом приоритет отдается использованию беспилотников вместо пилотируемой авиации.

На встрече руководства США, лидеров Евросоюза и Зеленского американский вице-президент Джей Ди Вэнс представил два варианта гарантий безопасности для Украины. Оба предложения вызвали недовольство у присутствующих, писало украинское издание «Зеркало недели».