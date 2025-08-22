США в рамках гарантий безопасности Украине смогут задействовать БПЛА

Соединенные Штаты в рамках гарантий безопасности Украине изучают способы воздушной поддержки. Приоритет отдается использованию БПЛА вместо пилотируемой авиации, сообщил источник CNN в американской администрации.

Он отметил, что в Белом доме есть определенная обеспокоенность по поводу привлечения американских летчиков к выполнению пилотируемых миссий по поддержке с воздушного пространства над Украиной.

«Наблюдается большая открытость к выполнению миссий по поддержке с воздуха с помощью беспилотных самолетов», — отметили авторы материала.

Решение обсудили военные руководители США на встрече 20 августа.

Ранее стало известно, что американская сторона призвала Европу взять на себя ведущую роль в обеспечении гарантий безопасности Украине.