ЕС и Украину не устроили варианты гарантий безопасности Вэнса

В понедельник на встрече руководства США, лидеров ЕС и Владимира Зеленского американский вице-президент Джей Ди Вэнс предложил два варианта гарантий безопасности для Украины. Оба варианта не понравились присутствующим, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

«В ходе переговоров в Белом доме руководства США, лидеров Европы и президента Украины Владимира Зеленского, вице-президент Америки Джей Ди Вэнс пытался систематизировать подходы к основным вариантам предоставления гарантий Украине и озвучил два варианта действий. Оба огорчили представителей Европы», — указано в публикации.

По информации украинского издания, один из вариантов предполагает, что Европа и США обеспечат Украине гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава НАТО. Эта статья подразумевает, что все страны-члены окажут помощь, если на одну из них нападут.

По словам источника, после заявления Вэнса о таком варианте настроение участников встречи резко ухудшилось. Это, по мнению источника, свидетельствует о их неготовности к подобным мерам. Вэнс же подчеркнул, что, вопреки распространенному мнению, пятая статья устава НАТО не обязывает страны-партнеры вступать в боевые действия. Она лишь предусматривает оказание помощи, которая не всегда должна быть военной.

Второй вариант предполагает увеличение численности ВСУ. Речь идет о 350–400 тысячах военнослужащих. По словам источника украинского издания, Вэнс заявил, что США не будут напрямую финансировать ВСУ, но готовы продавать им вооружение через европейские страны.

Такой вариант тоже расстроил всех из-за возможных больших затрат, отметили журналисты.

Ранее газета The Times сообщила, что США и Европа рассматривают четыре возможных варианта гарантий безопасности для Украины. Руководители вооруженных сил за 10 дней намерены разработать план, который бы поддержал президент США Дональд Трамп. Государственный секретарь США Марко Рубио 21 августа проведет «дипломатические переговоры» с советниками по национальной безопасности Европы и Украины.