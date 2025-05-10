В Харькове сотрудник ТЦК запер и избил бывшего военного

В Индустриальном районе Харькова военком запер и избил бывшего военного в территориальном центре комплектования и соцподдержки. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Стычка произошла 9 мая. Мужчина вызвал полицию в ТЦК, сотрудники которого насильно удерживали его 49-летнего брата в здании. После словесного конфликта родственник набросился на военкомов с кулаками.

«Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. После чего он написал заявление в полицию о нанесении ему телесных повреждений мужчинами в военной форме», — сообщили правоохранители.

Следователь возбудил уголовное дело по статье о преднамеренном средней тяжести телесном повреждении. Харьковский областной ТЦК, по информации агентства УНН, отверг вину. По версии военкомата, между сотрудником и бывшим военным произошло недопонимание.

Похожий случай произошел в Львовской области. Радиостанция «Говорит Москва» сообщала, что сотрудники местного военкомата на автобусе сбили уклониста.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский рассказал, сколько стоит откупиться от ТЦК в Киеве.