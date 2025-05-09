Депутат Рады Дубинский: откуп от ТЦК в Киеве — 5 тысяч долларов

Находящий в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский раскрыл стоимость откупа от ТЦК в Киеве. По его данным, решить вопрос стоит пять тысяч долларов.

«Это централизованная такса, установленная для всех военкоматов столицы», — подчеркнул он в Telegram-канале.

Дубинский обратил внимание, что при плане мобилизации для Киева в полторы тысячи человек на этих откупах сотрудники ТЦК могут заработать до 7,5 миллиона долларов в месяц.

«Ну, кто захочет заканчивать эту прекрасную прибыльную войну?» — риторически поинтересовался депутат.

В начале мая президент Украины Владимир Зеленский отверг предложенное лидером России перемирие в честь Дня Победы. Владимир Путин объявил его с 8 по 11 мая.

Зеленский при этом заявил, что все это «театральная постановка», а потом и вовсе пригрозил ударить по Красной площади во время парада. Недвусмысленные угрозы он высказал и в адрес мировых лидеров, которые прибыли на торжественные мероприятия в Москву.

На эти высказывания отреагировала глава МИД Мария Захарова. Дипломат констатировала, что президент Украины пробил новое дно, хотя, казалось бы, уже ничем удивить никого не может. Однако же смог — в очередной раз продемонстрировал неонацистскую натуру.