Степан Бильченко, 27-летний лаборант Львовского национального университета имени Ивана Франко, после мобилизации якобы самостоятельно получил тяжелые травмы без постороннего вмешательства. Об этом сообщила полиция Львова.

Мужчину, который работал на кафедре ядерной физики, по пути на работу задержали военкомы, после чего доставили в ТЦК (военкомат на Украине) и заставили пройти военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе. Сразу после этого ему вручили повестку.

Как сообщили украинские полицейские, лаборанту выдали обмундирование и отправили в тренировочный центр на автомобиле. Однако, по версии следствия, Бильченко выпрыгнул из кузова автомобиля на ходу и «получил повреждения».

Лаборанта обнаружили на обочине с проломленным черепом, отеком мозга и гематомами. Он находится в медицинском учреждении.

Ранее в Полтавской области вооруженный охотничьим ружьем мужчина в балаклаве застрелил сотрудника ТЦК на автозаправочной станции в городе Пирятин. Мужчина увел с собой одного мобилизованного, которого сопровождал сотрудник ТЦК.