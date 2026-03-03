В Харькове случился взрыв во время воздушной тревоги

В Харькове произошел взрыв после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Харькове было слышно взрыв», — заявили журналисты.

Как показала онлайн-карта местного министерства цифровой трансформации, сирены тревоги звучат в части Харьковской области.

До этого взрыв в Харькове случился 1 марта. В нескольких районах региона тоже включили сигналы воздушной тревоги.

Также в конце февраля мощные взрывы прогремели в Одесской области. Беспилотники атаковали цели в Измаиле и поселке Сарата.

За день до этого взрывы случились в Киеве и области. Как отметил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, в столице объявили воздушную тревогу. Он призвал местных жителей перейти в укрытия. В небе над украинской территорией зафиксировали 65 беспилотников.