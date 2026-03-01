В Харькове снова прогремел мощный взрыв

Фото: РИА «Новости»

Утром воскресенья, 1 марта, в Харькове прогремел еще один взрыв. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в соцсети.

«В Харькове снова было слышно взрыв», — говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги прозвучал в нескольких районах Харьковской области.

Ранее появились кадры удара «Искандера» по HIMARS под Харьковом.

Российская разведка раскрыла местоположение американской пусковой установки, обстреливающей гражданскую инфраструктуру Белгорода, в районе поселка Кочеток Чугуевского района и уничтожила ее баллистической ракетой.

