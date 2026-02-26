Взрывы прогремели в Киеве и области

Серия взрывов прогремела в Киеве. Об этом сообщил украинский телеграм-канал «Общественное» .

Руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в украинской столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Он призвал горожан спуститься в укрытия.

Телеграм-канал «Украина.ру» уточнил, что взрывы были слышны и в Киевской области.

Полтора часа назад в небе над украинской территорией заметили 65 беспилотников. Российские войска также били по целям в Харькове и временно оккупированном ВСУ Запорожье.

Ранее взрывы гремели в Полтаве, работала система противовоздушной обороны.