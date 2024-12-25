«На кадрах — бойцы 27 ОМСБР третьего МСБ с позывными „Буч“ и „Барсик“, российский триколор они решили установить на подступах к памятнику Неизвестному Солдату», — заявили журналисты.

Сейчас ВС России полностью контролируют город, из него выбили все силы противника. Для украинской армии Лозовая была важнейшим пунктом обороны. Взятие этой территории для российских войск —большой шаг на пути к Купянску.

Ранее под контроль ВС России перешло село Сторожевое. Как сообщило Минобороны, его в результате решительных действий освободили подразделения группировки войск «Восток». Бойцы уничтожили украинских военных в районе Раздольного, Гуляйполя и Разлива. Потери противника составили до 155 боевиков.