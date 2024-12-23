Марочко: потери ВСУ в ЛНР за неделю составили 8650 украинских солдат и наемников

Потери ВСУ в Луганской Народной Республике в зоне ответственности группировок «Север», «Юг» и «Запад» за неделю составили более 8650 украинских солдат и наемников. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале .

«Наибольший ущерб в живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности подразделений группировки войск „Запад“», — отметил он.

Марочко подчеркнул, что на этой неделе украинская армия потеряла на 1240 больше военных, чем на прошлой.

Также он заявил, что в течение этих семи дней ВС России продвинулись в глубину обороны ВСУ и заняли более выгодные рубежи и позиции. Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенные пункты Анновка, Елизаветовка, Веселый Гай, Успеновка и Трудовое в ДНР.

Ранее профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен призвал украинские войска капитулировать, чтобы достичь мира. Он отметил, что оптимальный вариант для Украины — это стать нейтральным государством.