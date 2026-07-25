В Днепропетровской области взорвался склад с боеприпасами в жилом секторе

В Днепропетровской области произошел взрыв на складе с боеприпасами, который находился в жилом секторе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна.ua».

Происшествие случилось в населенном пункте Куриловка. В результате взрыва разрушены многие жилые дома. Местные жители заявляют, что власти замалчивают ситуацию. Очевидица сообщила, что военные вывозят оставшиеся боеприпасы, а пострадавшим никто не помогает.

Это не первый случай размещения складов с оружием рядом с жилыми домами, отметили в агентстве. В начале июля аналогичный взрыв произошел в городе Вишневое Киевской области. Тогда власти открыли пункты эвакуации и призвали жителей не находиться на улице.

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