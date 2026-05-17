В Чернигове более 23 тысяч абонентов остались без света из-за аварии

В Чернигове на Украине более 23 тысяч абонентов остались без электроснабжения после аварии на энергетическом объекте. Об этом сообщила компания «Черниговоблэнерго» в телеграм-канале.

В энергокомпании заявили, что специалисты уже приступили к восстановительным работам и занимаются устранением последствий аварии.

В прошлом месяце большая часть Северо-Курильска на острове Парамушир Сахалинской области после мощного циклона с ветром до 58 метров в секунду осталась без электричества, городская инфраструктура пострадала.

В феврале после атаки ВСУ 60 тысяч жителей Белгорода остались без света. Позже энергетики восстановили энергообъекты.

В конце января перебои с электроэнергией зафиксировали на всей территории Украины. В ряде городов, включая Киев, также возникли проблемы с отоплением и водоснабжением. На фоне ситуации в стране ввели аварийные отключения электричества.