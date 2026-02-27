После атаки ВСУ 60 тысяч жителей Белгорода остались без света

Ночью ВСУ нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре Белгородской области. Во многих домах все еще наблюдаются перебои со светом — без электричества остались около 60 тысяч человек, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов .

По словам градоначальника, энергетики уже приступили к восстановительным работам, но масштаб повреждений и сроки станут ясны позже. Школы и детские сады перевели на резервную генерацию, детей принимают. Из-за сбоев не работают светофоры, на дорогах дежурят регулировщики.

В жилых кварталах повреждено остекление в четырех квартирах трех многоквартирных домов, у двух частных домов пострадали крыши и окна. Осколками посекло четыре автомобиля.

«С утра управы работают с людьми, чье имущество пострадало. Осматривают повреждения, составляют первичные акты, чтобы строители могли быстро приступить к восстановительным работам», — написал Демидов.

Ранее перебои с электричеством в Белгородской области из-за повреждения энергетической инфраструктуры возникли 23 февраля.