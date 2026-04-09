Северо-Курильск накрыл блэкаут

Большая часть Северо-Курильска на острове Парамушир Сахалинской области после мощного циклона с ветром до 58 метров в секунду осталась без электричества, городская инфраструктура пострадала. Об этом сообщил в МAX глава Северо-Курильского муниципального округа Александр Овсянников.

По его словам, на пике стихии кровли трещали, дома вибрировали, а многие столбы не выдержали напора.

«В итоге — поврежденные дорожные знаки, поваленные опоры ЛЭП, обшивка фасадов. Большая часть города осталась без света», — отметил Овсянников.

Мэр города добавил, что с утра начались работы по восстановлению инфраструктуры, удалось оперативно запитать к электричеству детский сад и школу.

«Понимаю, тяжело сидеть без света — часть города обесточена. Прошу набираться терпения. Восстановление идет полным ходом, свет вернется в каждый дом», — заключил он.

Ранее на Сахалине из-за землетрясения прорвало трубу отопления в больнице.