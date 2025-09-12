В базу «Миротворца» попал глава управляющей аэропортами Кубани компании

В базе украинского сайта «Миротворец» появились личные данные генерального директора компании «Аэродинамика» Алексея Старостина. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Националисты обвинили бизнесмена в нарушении территориальной целостности Украины, снабжении российских военных и преступлениях против украинцев.

«Аэродинамика» объединила аэропорты Краснодарского края, в том числе Сочи и Анапы. Она является управляющей аэропорта Краснодара, который 11 сентября возобновил обслуживание рейсов.

Ранее в базу «Миротворца»* попал пятилетний ребенок из России, который якобы сознательно нарушил границу Украины. До этого администраторы сайта включили в черный список четырехлетнего жителя Ростовской области за поездки в ЛНР.

* Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.