В базу «Миротворца» внесли четырехлетнего ребенка из России

Украинский сайт «Миротворец»* разместил персональные данные четырехлетнего россиянина, его обвинили в «сознательных нарушениях» при посещении территории, которую Киев считает своей. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Ребенка 2020 года рождения внесли в базу за поездки из Ростовской области в Луганскую Народную Республику через пограничный пункт Новошахтинск. В опубликованной карточке указаны его полные имя, дата рождения, предполагаемые даты пересечения границы, а также сведения о документах и автомобиле, на котором он, по версии сайта, следовал.

Это не первый случай, когда ресурс публикует информацию о несовершеннолетних. Накануне в базу добавили двух российских школьников. Аналогичный инцидент произошел в 2021 году с луганской журналисткой Фаиной Савенковой. Тогда 12-летнюю девочку внесли в список «Миротворца»* после ее обращения в Совет Безопасности ООН с призывом защитить детей Донбасса.

Ранее в базу украинского сайта «Миротворец»* внесли российского режиссера Константина Богомолова. Причиной стала поддержка действий России.

* Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.