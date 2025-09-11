«Победа» анонсировала возобновление полетов из Москвы в Краснодар

«Победа» возобновит полеты из Москвы в Краснодар с 19 сентября

Авиакомпания «Победа» возобновит рейсы из московского аэропорта Внуково в Краснодар с 19 сентября. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«Победа» возобновляет перелеты в Краснодар. Первый рейс в Краснодар выполнят 19 сентября из Москвы (аэропорт Внуково)», — отметили в авиакомпании.

В пятницу, 11 сентября, закрытый с конца февраля 2022 года аэропорт Краснодара возобновил работу.

В пресс-службе Минтранса отметили, что вопросы обеспечения безопасности воздушной гавани разработала созданная на базе Росавиации рабочая группа.

В Минтрансе подчеркнули, что специальная техника и терминалы аэропорта готовы к отправке и приему рейсов после ремонта рулежной дорожки летом 2024 года.

Ранее о возобновлении международных рейсов из Краснодара с 17 сентября объявил «Аэрофлот». Также в течение сентября авиакомпания возобновит рейсы между Краснодаром и Новосибирском, Казанью, Уфой, Красноярском и Санкт-Петербургом.