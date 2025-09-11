В базу «Миротворца» внесли пятилетнего россиянина

В базу украинского сайта «Миротворец»* внесли пятилетнего ребенка из России. Об этом сообщило РИА «Новости» .

На сайте заявили, что мальчик сознательно нарушил государственную границу Украины.

Это уже не первый раз, когда дети попадают в список «Миротворца»* с публикацией конфиденциальной информации.

В начале августа на сайте появились персональные данные четырехлетнего россиянина, которого обвинили в «сознательных нарушениях» при поездках из Ростовской области в Луганскую Народную Республику через пограничный пункт Новошахтинск.

В карточке указали его имя, дату рождения, сведения о документах и машине, на которой он, по версии «Миротворца»*, ехал.

Также в базу вносили двух российских подростков. Без их ведома там опубликовали профили в соцсетях, место жительства и другие данные.

* Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.