Умеров рассказал о стратегии Украины в новом раунде переговоров с США

Глава украинской делегации на переговорах с Соединенными Штатами Рустем Умеров заявил, что Киев продолжит согласование всех наработок по мирному урегулированию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Умерова, утром 29 ноября он связался с Владимиром Зеленским и доложил о подготовке к следующему этапу переговоров, ключевых позициях и ожидаемых результатах. Украинская делегация в этот день вылетела в США для дальнейшего обсуждения предложенного Вашингтоном мирного плана, сформированного после консультаций в Женеве.

«Украина продолжает системную и конструктивную дипломатическую работу ради достойного мира», — заявил секретарь СНБО.

Зеленский назначил Умерова главой украинской делегации вместо Андрея Ермака. Согласно опубликованному указу, секретарь СНБО будет руководить переговорами с США, международными партнерами и представителями России по вопросам «достижения справедливого и устойчивого мира».

Журналист The Economist Оливер Кэрролл сообщил, что глава украинской военной разведки Кирилл Буданов вылетел в США.

Накануне Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Ермака. Утром 28 ноября у него прошли обыски в рамках дела о коррупционном скандале.