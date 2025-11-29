Буданов отправился в США в составе украинской переговорной делегации

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов вылетел в США. Об этом сообщил журналист The Economist Оливер Кэрролл.

Он предположил, что Буданов может заменить Андрея Ермака, который покинул пост главы офиса Владимира Зеленского на фоне расследования. Однако известно, что президент Украины назначил главой делегации секретаря СНБО Рустема Умерова.

Кэрролл отметил, что визит проходит в момент, когда администрация Дональда Трампа стремится ускорить продвижение своего мирного плана по Украине. По его оценке, Белый дом намерен добиться результата даже при отсутствии согласия Киева.

«Трамп, похоже, не собирается позволить украинским проблемам помешать неравному миру», — заявил журналист.

Переговоры, по данным издания, фактически стартуют уже сейчас.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский официально назначил новым руководителем украинской делегации секретаря СНБО Рустема Умерова. Согласно опубликованному указу, Умеров будет представлять Украину в переговорах с США, международными партнерами и Россией по достижению справедливого и устойчивого мира.