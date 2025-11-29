Умеров стал главой делегации на переговорах с США вместо Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретаря СНБО Рустема Умерова главой делегации на переговорах с США вместо Андрея Ермака. Указ главы государства появился на его сайте.

«Вопросы делегации Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира. Умеров Рустем Энверович — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава делегации», — следует из документа.

Также в составе делегации остались советник руководителя ОП Александр Бевз, начальник ГУР Кирилл Буданов, глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, руководитель СВР Олег Иващенко, первый замглавы МИД Сергей Кислица, замглавы СБУ Александр Поклад и первый замсекретаря СНБО Евгений Острянский.

Накануне Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Ермака. Утром 28 ноября у него прошли обыски в рамках дела о коррупционном скандале.