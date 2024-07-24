Китай призвал Украину урегулировать конфликт за столом переговоров

МИД Китая: урегулировать все конфликты необходимо за столом переговоров

Глава МИД Китая Ван И сообщил украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, что урегулирование всех конфликтов должно происходить за столом переговоров. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В свою очередь, Кулеба заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией.

«Украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной», — заявил он.

Кулеба добавил, что диалог должен быть рациональным и иметь практическое значение.

Ранее МИД Китая сообщал, что украинский министр посетит страну с 23 по 26 июля.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Андрей Руденко отмечал, что Россия не ставит дедлайнов по переговорам и готова ждать, когда Украина на них решится.

Лидер КНР Си Цзиньпин заявлял, что прекращение огня на Украине соответствует интересам всех сторон конфликта.