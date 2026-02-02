Украинцы с танкера «Маринера» отказались возвращаться на родину из-за страха

Украинские моряки с танкера «Маринера», задержанного ВМС США, опасаются возвращаться на родину из-за угрозы уголовного преследования. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Издание сообщило об этом после беседы с представителями. В составе экипажа 28 человек, 17 из них — граждане Украины, проживающие в Одесской, Херсонской областях и Киеве. Всех украинцев, кроме старшего помощника, отпустили.

«Возвращаться на Украину никто из тех, с кем мы поговорили, не планирует», — говорится в видеоматериале, опубликованном на сайте издания.

Мужчины опасаются обвинений в государственной измене.

Соединенные Штаты также отпустили двух российских моряков с задержанного танкера «Маринера». Они вернутся домой. Один из моряков Максим Карпенко рассказал, как происходил захват грузового судна. Также он сообщил, что экипажу разрешали мыться раз в четыре дня, а в туалет отпускали только под дулом автомата.