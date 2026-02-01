Выносили двери с дробовиков. Моряк с «Маринеры» рассказал о штурме США

В Крым после почти месячного плена вернулся член экипажа задержанного США в январе в Северной Атлантике танкера «Маринера» моряк Максим Карпенко. О том, как происходил захват грузового судна, он рассказал РИА «Новости Крым» .

Карпенко рассказал, что экипажу разрешали мыться раз в четыре дня, а в туалет отпускали только под дулом автомата.

«Не издевались. Но у меня были проблемы со здоровьем, не спал долгое время и просил таблетку — просьбу игнорировали. И просьбу о консуле тоже», — отметил он.

Моряк добавил, что во время штурма закрытые двери «выносили с дробовика».

«Штурм был впечатляющим. Лицом в пол, наручники. Нам капитан сказал, чтобы открыли двери в каютах и подняли руки. От греха подальше», — добавил моряк.

Груза на танкере не было, он шел пустым, объяснил Карпенко. Он поблагодарил российские власти за то, что они помогли скорее освободиться.

В МИД России ситуацию охарактеризовали как нарушение норм морского права. В захвате танкера США помогала Великобритания.