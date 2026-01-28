Двух российских моряков отпустили с задержанного танкера «Маринера»

Соединенные Штаты отпустили двух российских моряков с задержанного танкера «Маринера». Об этом РИА «Новости» сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Отпущены на свободу и находятся на пути домой, в Россию», — заявила она.

Американские военные захватили российский танкер в Атлантике 7 января, после чего связь с судном прекратилась. По словам представителей европейского командования ВС США, «Маринера» якобы нарушила американские санкции.

В МИД России произошедшее охарактеризовали как серьезное нарушение норм морского права. В захвате танкера Соединенным Штатам помогала Великобритания.