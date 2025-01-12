Украинцы обратили внимание на темнокожего военкома в Киеве

Жители Киева заметили темнокожего военкома, который прогуливался в форме ТЦК по улицам города. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».
«Паблики показали парня африканской внешности в составе группы ТЦК на киевской улице. Когда снято видео, неизвестно», — говорится в сообщении.
Информация о насильственной мобилизации на Украине постоянно всплывает в местных пабликах. Недавно в прессу попало видео, на котором украинский военком в камуфляже и с пистолетом в руках сначала угрожает человеку в штатском, а затем жестоко избивает его. Сотрудник ТЦК наносил удары мобилизованному по голове и по телу.
В Полтавской области военкомы сломали мужчине ногу. Пострадавшего доставили в больницу. В Сумской области украинцу разбили голову в местном центре комплектования. Мужчина умер от черепно-мозговой травмы.
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