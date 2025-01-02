Украинцу разбили голову в сумском ТЦК

Житель города Сумы на севере Украины умер от черепно-мозговой травмы, полученной в вонкомате. Его родственники опасаются, что виновные избегут наказания, сообщил сайт Sumy Today .

Тетя 40-летнего Евгения К. сообщила, что перед Новым годом он пропал. Днем 29 декабря мужчина позвонил своей сожительнице с незнакомого номера, чтобы предупредить, что находится в военкомате. На следующий день родные дозвонились на этот номер. Человек, который взял трубку, заявил, что мобилизованного увезли в больницу — он якобы выпил пол литра водки и почувствовал себя плохо.

Гражданская супруга нашла мужчину в отделении реанимации Сумской областной больницы в состоянии комы. Врачи сказали, что его привезли из территориального центра комплектования и соцподдержки с черепно-мозговой травмой. Впоследствии он скончался.

Полиция возбудила уголовное дело. По ее версии, мужчина подрался с военнослужащим и получил смертельную травму. Однако пресс-служба ТЦК заявила, что хотя конфликт и произошел на территории военкомата, оба участника не являлись его сотрудниками.

Это не первый скандал с участием ТЦК. Блогер Назарчик рассказал, как военкомы похитили и избили его за видео с критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского.