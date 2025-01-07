Украинский военком с пистолетом в руках жестоко избил мобилизованного

В прессу попало видео, на котором украинский военком в камуфляже сначала угрожает человеку в штатском, а затем начинает его жестоко бить. Мужчина держит в руках пистолет.

Военком наносил удары мобилизованному по голове и по телу. Затем к агрессору подошел еще один сотрудник ТЦК, после чего первый прекратил нападать на украинца. Где именно сняли кадры издевательств, неизвестно.

Однако о похожих случаях украинская пресса сообщала и ранее. Осенью 2023 года работник ТЦК, также с пистолетом в руках, избил одного из мобилизованных. Видео произошедшего распространил в социальных сетях сам потерпевший, житель города Самобор.

Кроме того, в апреле 2023 года пьяный сотрудник военкомата избил и жену солдата ВСУ в Ужгороде.