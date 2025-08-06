Жители Украины начали резко менять отношение к конфликту и режиму президента Владимира Зеленского. Об этом сообщило The European Conservative .

Недовольство связано с жестокими действиями военкомов и насильственной мобилизацией. Издание напомнило, что в Николаеве 3 августа группа местных жителей напала на сотрудников военкомата с арматурой и дубинками. Повреждения получили машины, есть пострадавшие.

Совет Европы обвинил украинские военкоматы в пытках и гибели людей. Несмотря на это, Европа продолжает поддерживать ускоренное вступление Украины в Евросоюз, игнорируя даже смерть гражданина ЕС, избитого военкомами.

Ранее в Виннице прошел массовый протест против мобилизации, завершившийся применением силовиками слезоточивого газа и задержаниями. Поводом для вспышки недовольства стала гибель мужчины, которого, по данным СМИ, избили и выбросили на улицу в Киеве.

Кроме того, в Ровно местные жители на автомобилях заблокировали транспорт сотрудников военкомата. Они требовали освободить мобилизованного, сообщили в Тернопольском областном военкомате.