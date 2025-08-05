Жители Ровно заблокировали авто ТЦК, требуя выпустить мобилизованного

В Ровно, на западе Украины, местные жители на автомобилях заблокировали транспорт сотрудников военкомата. Они требовали освободить мобилизованного, сообщили в Тернопольском областном военкомате.

«Два гражданских автомобиля прижали бусик ТЦК к обочине и заблокировали, допустив столкновение. ТЦК вызвали полицию и закрылись внутри автомобиля вместе с мобилизованным, пока шесть гражданских вели себя агрессивно и требовали передать им военнообязанного», — сообщили журналисты издания «Страна.ua».

Мужчину не освободили. На месту происшествия работает полиция.

В интернете часто встречаются видео, на которых представители украинских военкоматов силой забирают мужчин в микроавтобусы. На записях видно, как военкомы применяют к задержанным физическую силу, иногда даже бьют их.

Ранее сотрудники ТЦК забрали водителя автобуса посреди дороги. Мужчина вез около 50 человек из Полтавской области. Автобус остановился у заправки, в этот момент к водителю подошли сотрудники полиции и военкомата.