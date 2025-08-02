В Виннице начался бунт против ТЦК

В Виннице на стадион «Локомотив» привезли около 100 мужчин для мобилизационных процедур, но женщины попытались их освободить. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Собрались женщины, которые пытались прорваться на территорию, чтобы освободить мужчин. На данный момент, как сообщается, им удалось выбить ворота», — заявили журналисты.

Информацию о бунте подтвердил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

«ТЦК удерживают людей в здании стадиона „Локомотив Винница“», — написал парламентарий и опубликовал видео беспорядков в Telegram-канале.

Он пояснил, что родные мобилизованных «пришли их забрать» и начали штурмовать стадион. По словам Дмитрука, женщин избили и пустили в их сторону слезоточивый газ.

Ранее стало известно, что жители Херсонской и Запорожской областей объединились для борьбы с ТЦК.