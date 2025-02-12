Украинцев разозлила дискриминация по возрасту в рядах ВСУ

Военнослужащие ВСУ считают несправедливыми новые условия контракта для молодежи в возрасте от 18 до 25 лет. Это вызвало массовые возмущения среди солдат, сообщило издание «Страна.ua».

«Эти условия значительно лучше, чем у военных, которые служат бессрочно. Им пока только обещают возможность демобилизации, также они не получали подъемных. А 100 тысяч гривен выдают только тем, кто служит на фронте», — указали в публикации.

Бойцы отметили, что действующие военные получают значительно меньшую зарплату. В то же время молодым контрактникам предложили миллион гривен за год службы, а также месячное жалование до 120 тысяч гривен. Кроме того, они могут рассчитывать на различные льготы, включая отсрочку от мобилизации на 12 месяцев и возможность выезда за границу.

По мнению одного из военных, такими действиями власти страны порождают дискриминацию в армии, и, как следствие, упадок морально-психологического состояния.

С 2025 года мужчины на Украине в возрасте от 18 до 25 лет обязаны проходить базовую военную подготовку. В вузах республики ее ввели как отдельную дисциплину.