Украинских студентов, не прошедших обязательную военную подготовку, будут отчислять из высших учебных заведений. Об этом на брифинге заявил замминистра обороны республики Сергей Мельник.

По его словам, отсутствие военной подготовки станет поводом отчисления молодых людей из вуза. Кроме того, у них не будет возможности повторно поступить в университет.

«Если студенты отказываются принимать военную присягу, они не смогут в будущем проходить учебу в высших учебных заведениях», — отметил Мельник.

С 2025 года всех мужчин на Украине в возрасте от 18 до 25 лет обязали проходить базовую военную подготовку. Ее включили в учебные планы высших учебных заведений республики как отдельную дисциплину.

Ирландский журналист Чей Боуз ранее заявил, что украинский лидер Зеленский в течение января снизит призывной возраст до 18 лет. Президент России Владимир Путин называл преступным снижение мобилизационного возраста на Украине.