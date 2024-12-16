Президент Владимир Путин назвал снижение мобилизационного возраста на Украине преступным. Такое заявление он сделал на коллегии Минобороны.

«И пацанов погонят на убой. Так, как сегодня вылавливают людей на улице, как бродячих собак, в ходе принудительной мобилизации, и гонят их сегодня под пули. Так же и пацанов погонят, мне кажется», — заявил глава государства.

При этом он отметил, что украинские власти делают это не по своей воле, а по указке западных хозяев. Однако ситуацию на поле боя новая мобилизация на Украине не поменяет, подчеркнул президент.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские власти на фоне неудач на фронте могут начать мобилизацию детей, и призвал не дать Владимиру Зеленскому пожертвовать и этими жизнями ради сохранения собственной власти.