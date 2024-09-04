Украинскому кабмину пообещали большую перезагрузку

Арахамия: в кабинете министров Украины будет большая перезагрузка

На текущей неделе в правительстве Украины ожидаются масштабные перестановки. На это указал в Telegram-канале глава фракции президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

«Как и обещали, большую перезагрузку правительства уже можно ожидать на этой неделе», — отметил он.

Арахамия добавил, что изменения коснуться более 50% штатной численности кабинета министров. Среду, 4 сентября, он назвал днем увольнений, а четверг — днем назначений.

Окончательный список по перестановкам, обратил внимание политики, определят на заседании фракции, которое состоится 4 сентября. Он также попросил черпать сведения только из официальных источников.

О решении уволиться сообщала вице-премьер, министр реинтеграции Украины Ирина Верещук. Свой пост также может покинуть глава МИД страны Дмитрий Кулеба, об отставке уже заявили министр юстиции Денис Малюська, глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр охраны окружающей среды Руслан Стрелец, глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль.

Кроме того, Владимир Зеленский своим указом снял с должности замглавы офиса президента Украины Ростислава Шурму.