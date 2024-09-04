«После почти трех лет». Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины решила уйти

Вице-премьер, министр реинтеграции Украины Ирина Верещук решила уйти в отставку. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«После почти трех лет в правительстве, сегодня подала заявление об отставке», — написала Верещук.

Ранее стало известно про еще одну кадровую перестановку в украинском правительстве. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба тоже покинет свой пост. Как уточнили источники в команде президента Владимира Зеленского, на место министра иностранных дел государства назначат первого заместителя Кулебы Андрея Сибигу.

При этом премьер Украины Денис Шмыгаль останется в своей должности. В правительстве страны готовят еще несколько увольнений чиновников. О некоторых стало известно уже сейчас — Ростислава Шурму сняли с поста замглавы офиса президента.